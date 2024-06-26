Американский дипломат найден мертвым в киевском отеле

В Киеве в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко обнаружено тело атташе посольства США, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Газета.Ru

По данным источника в правоохранительных органах, тело дипломата было найдено во вторник, 25 июня, около 11:00. На теле погибшего не было следов насилия. Российская газета

«Мужчина приехал в Украину 15 июня. Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», — рассказал собеседник. RT на русском