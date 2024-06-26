Венгрия намерена ускорить вступление Сербии в ЕС

Венгрия намерена ускорить процесс вступления Сербии в Евросоюз во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на конференции по Западным Балканам в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Он отметил, что Венгрия определила в качестве одного из приоритетов своего председательства переговоры с государствами Западных Балкан об их присоединении к ЕС.

"Мы хотели бы провести межправительственные конференции со всеми пятью западнобалканскими кандидатами, открыть новые разделы для вступления с Сербией, закрыть по крайней мере семь глав на переговорах с Черногорией, а также открыть первые главы с Албанией", - сказал руководитель венгерского МИД, выступление которого транслировал телеканал М1.



Сийярто подчеркнул, что скорейшее вступление этих стран в ЕС отвечает не только политическим, но и экономическим интересам сообщества. В подтверждение этого он сообщил, что объем венгерских инвестиций в регионе достиг 2,5 млрд евро, а товарооборот со странами Западных Балкан увеличился с 2010 года в 4 раза и превысил 7 млрд евро.

Правительство Венгрии уже неоднократно заявляло о необходимости ускорить процесс присоединения к ЕС государств Западных Балкан, которые ждут своей очереди 15 лет. Будапешт поддерживает их прием, поскольку считает, что "без этого региона ЕС не может чувствовать себя полноценным" европейским объединением. Как отмечал Сийярто, их вступление "придаст новую энергию и импульс", которые сегодня столь необходимы Евросоюзу.

Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявка на присоединение к сообществу была также подана самопровозглашенным Косовом.