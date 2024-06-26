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Папа Римский объяснил, зачем Ватикану солнечные батареи

Папа Римский Франциск поручил организовать производство электроэнергии за счет солнечных батарей, достаточной для обеспечения Ватикана. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа Римский объяснил, зачем Ватикану солнечные батареи
© globallookpress.com

Понтифик в апостольском послании в форме Motu Proprio (особого рескрипта) обратился к собственной социально-экологической энциклике Laudato si (Хвала Тебе), где он призвал «все человечество осознать необходимость внесения изменений в свой образ жизни».

Папа Римский напомнил, что следует «ответственно относиться к производству и потреблению», а также призвал человечество «бороться с глобальным потеплением».

В свою очередь необходимость сокращения выбросов в атмосферу, отметил Франциск, сопровождается доступностью средств для осуществления экологического перехода, в котором основную роль играет солнечная энергия.

«Поэтому я доверяю вам, дорогие братья, задачу создания агроэлектрической системы на экстерриториальной территории Санта-Мария-ди-Галерия», — заявил понтифик, обращаясь к ватиканскому губернатору и главе Администрации церковного имущества Святого престола.

Эта система, подчеркнул папа Римский, обеспечила бы не только электроснабжение существующей радиостанции Radio Vaticana, но и полную энергетическую поддержку Ватикана. Ожидается, что солнечные батареи разместят в одном из кварталов на северо-западе Рима.

До этого Франциск обратился к католическим священникам, попросив их читать проповеди покороче, так как зачастую «люди засыпают» на длительных богослужениях.

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