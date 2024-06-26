В Кении отправили на пересмотр вызвавший протесты документ

Президент Кении Уильям Руто не стал подписывать проект бюджета, из-за которого в стране вспыхнули массовые протесты, пишет РИА Новости.

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По данным СМИ, документ будет отправлен в парламент на пересмотр.

В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне протестов

Протесты в Кении начались из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. Парламент в Найроби принял соответствующий документ 25 июня. После этого толпа недовольных принялась штурмовать здание законодательного органа. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Число погибших в ходе протестов против повышения налогов в Кении увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ассоциацию кенийских врачей, передает «Радиоточка НСН».