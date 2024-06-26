Мелони со злости не ответила на звонки премьера Греции

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не стала отвечать на звонки премьера Греции Кириакоса Мицотакиса после переговоров по распределению постов в новом руководстве Евросоюза. Об этом сообщила газета Stampa, ссылаясь на источники.

«Сказать, что Джорджа Мелони сильно раздражена произошедшим, значит упустить всю глубину личного и политического гнева, который ее сотрудники передают в эти часы», — следует из сообщения.



До этого политический обозреватель, переводчик-синхронист Марк Бернардини заявил, что речь Мелони на саммите в Швейцарии эксперты посчитали самой резкой и даже радикальной. Выступала Мелони на английском языке, для участников конференции был предусмотрен синхронный перевод.

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В оригинале она заявила, что если бы Украина не получала поддержку, то на конференции не обсуждались бы условия переговоров. Однако на украинский ее речь перевели так, словно она призвала заставить Россию сдаться и принять выдвигаемые ей условия, объяснил Бернардини.