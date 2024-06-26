Атака на пляж в Севастополе была военным актом Соединенных Штатов Америки (США) против России в целях провокации. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Газета.Ru

«Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны», — заявил экс-военный. Lenta.ru

В Пентагоне же заявили о якобы самостоятельном выборе Украиной целей для удара по территории России. Однако Киев, по словам Риттера, наносит удары на основе предоставленных США разведданных, что подтверждали и в Минобороны России. Российская газета

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня в 12:15. По данным Минобороны, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. News.ru