Радев подчеркнул необходимость мирных переговоров на Украине

Президент Болгарии Румен Радев в очередной раз заявил о необходимости начала переговоров о прекращении боевых действий на Украине, подчеркнув, что предоставление новых партий вооружения не приведет к существенному изменению ситуации на фронте.

"Сейчас вопрос стоит о нехватке людей на поле боя, нехватке не только количественной, но и с позиции их подготовки и мотивации. Вы смотрите репортажи с украинских улиц, невозможно с людьми, которых ловят на улицах и силой отправляют на фронт, добиться успехов в этой действительно грозной и кровавой войне", - сказал Радев на брифинге.



Пресс-служба главы государства отмечает, что Радев в очередной раз подчеркнул, что "пришло время начинать переговоры о прекращении боевых действий и определении ясных условий мира в соответствии с Уставом ООН".