В Армении рассказали о прослушке в автомобилях протестующих

Полиция в Армении устанавливает прослушку в автомобилях и телефонах сторонников протестного движения «Тавуш во имя Родины». Об этом заявило издание «Грапарак», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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«Автомобили некоторых членов и сторонников движения "Тавуш во имя Родины" уже около месяца находятся у правоохранительных органов. В правоохранительной системе нам сказали, что автомобили не столько проверяют, сколько устанавливают в них подслушивающие устройства», — пишет издание.



Помимо этого, депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян заявил, что «жучки»устанавливаются не только в автомобили, но и в телефоны активных участников протестов.

«Активных сторонников и членов движения приводили под стражу, у них отбирали телефоны на несколько часов, а иногда и на несколько дней, и устанавливали подслушивающие устройства», — сказал он.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении.