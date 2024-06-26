Китайскую журналистку депортировали из Швеции

Китайская журналистка была депортирована из Швеции, так как, по мнению спецслужбы королевства, вела деятельность, угрожающую его безопасности. Об этом сообщает телеканал SVT.

Женщина прожила в Швеции почти 20 лет, в Стокгольме у нее есть муж и дочь-подросток. С октября 2023 года китаянка находилась в СИЗО. Весной суд признал ее виновной и приговорил к депортации из королевства без права возвращения.

По данным телеканала, журналистка на протяжении многих лет имела тесные контакты с китайским посольством в Швеции. Оно уже назвало это дело "очернением и нападками". Женщина отрицала, что представляет угрозу для безопасности Швеции.