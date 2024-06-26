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Китайскую журналистку депортировали из Швеции

Китайская журналистка была депортирована из Швеции, так как, по мнению спецслужбы королевства, вела деятельность, угрожающую его безопасности. Об этом сообщает телеканал SVT.

Китайскую журналистку депортировали из Швеции
© globallookpress.com

Женщина прожила в Швеции почти 20 лет, в Стокгольме у нее есть муж и дочь-подросток. С октября 2023 года китаянка находилась в СИЗО. Весной суд признал ее виновной и приговорил к депортации из королевства без права возвращения.

По данным телеканала, журналистка на протяжении многих лет имела тесные контакты с китайским посольством в Швеции. Оно уже назвало это дело "очернением и нападками". Женщина отрицала, что представляет угрозу для безопасности Швеции.

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