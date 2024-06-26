В Литве согласовали годовую норму военной помощи Киеву

Государственный совет обороны Литвы на созванном президентом Гитанасом Науседой заседании установил годовую норму военной помощи Украине в размере €190 млн. Об этом сообщил журналистам советник главы государства Кестутис Будрис.

"Члены совета одобрили предложение о том, что военная помощь Украине не может быть меньше 0,25% валового внутреннего продукта Литвы. В денежном выражении это составит €190 млн", - отметил он.



По словам советника, норма вводится на ближайшие три года. Что за такую сумму может быть поставлено Киеву, не уточняется.

Заседания Госсовета обороны по мере необходимости созывает главнокомандующий вооруженными силами республики - президент Литвы. Глава государства председательствует на заседаниях. Помимо него, в эту структуру входят премьер-министр, спикер Сейма (парламента) и командующий армией. Они являются постоянными членами. Для участия, как правило, приглашаются председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, директор департамента госбезопасности и глава МВД.