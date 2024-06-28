В Раде призвали каждую семью готовиться к сложной зиме

Предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории Украины, поэтому гражданам следует готовиться и подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать. Об этом заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

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"Нужно каждой семье подумать, каким образом нам пережить, скорее всего, самую сложную зиму в истории независимой Украины, - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости. Live". - Если есть дача, городской дом или дом родителей, где можно установить какие-то минимальные солнечные панели и аккумуляторы, или генератор, или что угодно, то нужно заранее, по возможности опять же, если есть и финансовая возможность, подготовиться".



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По его словам, "не нужно быть экспертом", чтобы понять, что "даже по всем оптимистичным прогнозам" эта зима будет точно сложнее, чем зимы в предыдущие годы.

При этом Нагорняк заявил, что тарифы на газ и электроэнергию могут снова поднять в мае 2025 года, хотя в стране с 1 июня тарифы на электричество уже выросли более чем на 60%. Петиция о запрете поднимать тарифы на электричество до окончания боевых действий за три недели набрала 25 тыс. голосов, теперь президент Украины Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть.

Ранее бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков прогнозировал, что отопительный сезон станет для страны катастрофой, и посоветовал гражданам искать знакомых в селах, где топят дровами.

Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнял, что были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны. Граждан регулярно призывают к экономному энергопотреблению, а "Укрэнерго" в последнее время импортирует рекордные объемы электроэнергии из Европы.