Администрация президента США Джозефа Байдена собирается снять запрет на развертывание американских военных подрядчиков на территории Украины для помощи бойцам в обслуживании и ремонте предоставляемых Соединенными Штатами вооружений. Об этом 26 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом дискуссий.

По их информации, соответствующая политика еще находится на стадии разработки и пока не получила окончательного одобрения Байдена.

Как сообщает издание, эти изменения могут вступить в силу уже в нынешнемгоду, позволив Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на Украине.

Отмечается, что данные шаги ускорят техническое обслуживание и ремонт американских систем вооружений, используемых украинский армией.

Как писала «Парламентская газета», ранее министр обороны России Андрей Белоусов указал главе Пентагона Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.