В НАТО раскрыли планы Столтенберга по поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет гарантировать долгосрочную поддержку Украины странами-членами альянса. Об этом пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

Уходящий в отставку генсек Столтенберг хочет «убедиться, что союзники по НАТО пообещали продолжать долгосрочную поддержку Украине, и он считает, что это должно быть обещано сейчас», рассказал изданию высокопоставленный чиновник альянса на условиях анонимности.

Отмечается, что инициатива НАТО по оказанию Киеву долгосрочной поддержки путем нового пакета помощи на 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), «судя по всему», не обсуждалась с государствами-членами блока. После этого ключевые игроки альянса, в частности Франция и Германия, начали задавать вопросы о деталях предложения, в том числе, будет ли этот пакет дополнением или ежегодные расходы НАТО будут включены в него.

«Пакет все еще обсуждается, но я думаю, что сумма будет около той, что была предоставлена за последние два года, а не в дополнение к этому», — сообщил источник издания.



Издание Politico со ссылкой на источники писало, что члены НАТО потребовали от Йенса Столтенберга большей ясности о планах поддержки Украины, и особенно — по части выделения Киеву пакета помощи на 100 миллиардов евро.