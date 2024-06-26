Премьер Италии осудила распределение постов в Еврокомиссии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подвергла критике подходы и методы формирования нового состава Еврокомиссии с распределением постов в ней без учета итогов голосования в Европарламент.

"Меня не удивляет, что до, во время и после избирательной кампании появился определенный подход, но ни один истинно верящий в демократию не может смириться, что посты начали распределять еще до голосования", - сказала Мелони, выступая в нижней палате парламента в преддверии саммита ЕС, на котором должны быть утверждены кандидатуры на ключевые посты в руководстве ЕС. "Кто-то посчитал, что не нужно говорить с определенными политическими силами, - продолжила она. - Институты ЕС задумывались в нейтральной логике. Высшие посты распределяются с учетом крупнейших (парламентских) групп независимо от логики деления на большинство и оппозицию. Но сегодня мы наблюдаем новый сценарий, где над консенсусом возобладала логика, по которой одна часть решает за всех". "Такое эксклюзивное негласное соглашение от имени итальянского правительства я осуждаю и не собираюсь разделять", - указала Мелони.



Саммит ЕС 27-28 июня будет посвящен назначениям на руководящие посты ЕС, обсуждению стратегического курса Евросоюза на следующие 5 лет. Ранее европейские источники уже сообщили, что между странами ЕС есть договоренность о том, как будут поделены ключевые посты в институтах ЕС на 2025-2029 годы. Главой ЕК останется Урсула фон дер Ляйен, Шарля Мишеля на посту главы Евросовета сменит экс-премьер Португалии Антониу Кошта, Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - премьер Эстонии Кая Каллас. В рамках этой договоренности распределялся и пост генсека НАТО, на котором Йенса Столтенберга сменит премьер Нидерландов Марк Рютте.

Итальянские СМИ указывают, что Италия была фактически отстранена от обсуждения "укомплектованного пакета", который утверждался лидерами Франции, Германии, Испании, Польши и Греции. Известно, что Мелони, возглавляющая европейских консерваторов, ставших третьей по величине группой в Европарламенте, высказывала некоторые сомнения. В итоге было решено "обойтись без ее голоса". К тому же указанный пакет поддержал входящий в ее правящую коалицию лидер партии "Вперед, Италия" глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни, который входит в Европейскую народную партию, утвердившую, в частности, фон дер Ляйен на второй срок. При этом второй союзник Мелони по коалиции лидер партии "Лига" Маттео Сальвини всегда выступал категорически против немки. Италия требует в Еврокомиссии пост комиссара с весомым портфелем и вице-председательство. Скорее всего, требование Рима удовлетворят, утвердив кандидатуру нынешнего министра по европейским делам Рафаэле Фитто, указывают дипломатические источники.