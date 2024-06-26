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На Украине предъявили обвинения российскому режиссеру Карену Шахназарову

Офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинения российскому режиссеру и руководителю государственного киноконцерна за оправдание действий России, сообщается на сайте ведомства.

На Украине предъявили обвинения Шахназарову
© РИА Новости

Офис генпрокурора не уточняет имя режиссера, но украинские СМИ указывают, что речь идет о Карене Шахназарове, который выступал в поддержку действий России на Украине и СВО в ряде интервью и публичных встреч, передает ТАСС.

Ранее Шахназаров назвал привилегией быть гражданином России.

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Карен Шахназаров