На Украине предъявили обвинения Шахназарову

Офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинения российскому режиссеру и руководителю государственного киноконцерна за оправдание действий России, сообщается на сайте ведомства.

Офис генпрокурора не уточняет имя режиссера, но украинские СМИ указывают, что речь идет о Карене Шахназарове, который выступал в поддержку действий России на Украине и СВО в ряде интервью и публичных встреч, передает ТАСС.

Ранее Шахназаров назвал привилегией быть гражданином России.