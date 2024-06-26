Президент Киргизии извинился за племянницу

Президент Киргизии Садыр Жапаров извинился за племянницу Лазат Нуркужоеву, похваставшуюся в социальных сетях пышной помолвкой. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстана».

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«Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение», — заявил глава киргизского государства.



Он выразил надежду, что пара сделает правильные выводы, столкнувшись с народной критикой.

Ранее суд Ошской области Киргизии приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в российской специальной военной операции на территории Украины. Гражданин был признан виновным по статье уголовного кодекса об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.