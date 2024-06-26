Страны Североатлантического альянса утвердили уходящего с поста премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО. Об этом со ссылкой на пресс-службу альянса пишет ТАСС.

«Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса», - пояснили в пресс-службе.



Ожидается, что Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября.

Рютте сменит действующего генсека альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. Первоначально против этого назначения выступали Турция, Венгрия и Румыния, однако они изменили свою позицию после переговоров. При этом единственный соперник Рютте на этот пост - президент Румынии Клаус Йоханнис – снял свою кандидатуру.