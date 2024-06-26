Глава КС Зорькин объяснил невозможность применения смертной казни

Возвращение высшей меры наказания в виде смертной казни при действующей Конституции в России невозможно. Об этом заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

«Для Конституционного суда <...> была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», - цитирует РИА Новости доклад главы КС РФ.

В Кремле ранее сообщили, что не рассматривают вопрос о снятии моратория на смертную казнь и в ближайшее время подобный вопрос стоять не будет.

Валерий Зорькин и раньше высказывался по поводу гипотетического возвращения высшей меры наказания. С его слов, без переписывания всей Конституции это сделать невозможно.

Кроме того, по мнению главы КС РФ, важно продемонстрировать обществу гуманистический характер права и применения законов.