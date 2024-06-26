На Западе рассказали о дискомфорте Си Цзиньпина из-за действий России

Председатель КНР Си Цзиньпин испытывает дискомфорт и с опаской наблюдает за сближением России и КНДР, пишет Financial Times.

«Си Цзиньпин уже несколько месяцев с опаской наблюдает за сближением двух важных, хотя и непростых партнеров. Публично Китай воздерживается от какой-либо критики, но признаки дискомфорта нарастают», — говорится в тексте.



Как отмечается в материале, беспокойство китайского лидера связано с тем, что углубление связей между Москвой и Пхеньяном может усилить чувство независимости последнего от Пекина.

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Чем грозит вступление Китая в войну на стороне России и Северной Кореи

24 июня Путин направил главе КНДР телеграмму, в которой заявил, что государственный визит в Северную Корею имел особое значение, обеспечив вывод отношений Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.