Президент Киргизии извинился за племянницу, которая похвасталась помолвкой

Президент Киргизии Садыр Жапаров извинился за свою племянницу, которой сделали помпезное предложение руки и сердца, использовав вертолет МЧС. Извинение глава государства принес в интервью изданию «Кабар».

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Ранее племянница президента Лазат Нуркожоева опубликовала ролик, на котором ее молодой человек просит выйти за него замуж. Для этого он привез свою возлюбленную в ущелье на вертолете, где была украшенная белыми цветами дорожка и белое сердце из роз. Видео вызвало шквал критики в соцсетях, пользователи которых заметили, что для того, чтобы поразить невесту, жених использовал вертолет МЧС.

Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил, что он выступает за то, чтобы «остановить расточительство» и считает, что будущий зять мог поддержать его позицию и «подумать, прежде чем делать такое предложение».

«Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали», - заявил глава государства.



По его словам, раньше он критиковал за подобные действия других, но сейчас «это вернулось к нему», и попросил прощения за свою племянницу.

При этом глава государства отметил, что власти сдают вертолеты в аренду всем желающим, чтобы полученные деньги направлять в бюджет, и «неважно, кто захочет их арендовать: обычный гражданин, бизнесмен, турист или инвестор».