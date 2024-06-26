Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не может согласиться с планом по урегулированию конфликта на Украине, который предложили советники экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters. ТАСС

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной Зеленским. Там четко сказано — мир может быть только справедливым и мир может быть основан только на международном праве», — сказал Подоляк. News.ru

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. Газета.Ru