Иран выступил с требованием к США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от США немедленно и полностью вывести американский воинский контингент из Сирии.

"Для мира и стабильности в Сирии необходим полный, немедленный и безоговорочный вывод американских войск из Сирии, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной и политической ситуации в Сирии. - Вместо борьбы с терроризмом они продолжают воровать нефть, грабить сирийский народ и поддерживать группировки, объявленные ООН террористическими, например, "Джабхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ - прим. ТАСС)".



Дипломат, высказывания которого приводит агентство IRNA, подчеркнул, что "международное сообщество не должно оставлять сирийский народ один на один в борьбе с терроризмом, иностранной оккупацией и экономическим террором, причиной которому стали нелегитимные санкции".

Как подчеркнул иранский постпред, "борьба с террористами в Сирии должна продолжаться до полного устранения исходящих от них угроз, <…> нельзя позволять им брать в заложники большое количество мирных жителей и превращать такие районы, как Идлиб, в свои убежища".

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В январе этого года спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС заявил о наблюдаемом на территории Сирии "всплеске террористической активности при поддержке США". По его словам, основной ее источник "расположен в подконтрольной Соединенным Штатам 55-километровой зоне Эт-Танф", где "продолжается активная подготовка сирийской вооруженной оппозиции, боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ - прим. ТАСС), которых засылают после этого с определенными заданиями на сирийскую территорию".

В Сирии находятся в настоящее время около 900 американских военнослужащих. Они размещены там противозаконно - в отсутствие согласия Дамаска и мандата со стороны СБ ООН. С 2015 года Пентагон создал на сирийской территории девять военных баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре (провинция Хасеке). Как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия исходит из того, что достижение устойчивого мира в Сирии возможно исключительно с прекращением иностранного военного присутствия в нарушение суверенитета государства. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в мае отмечал, что США не намерены выводить свои войска из Сирии.