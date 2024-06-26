Украина не получит приглашение вступить в НАТО на ближайшем саммите в июле из-за позиции США. Об этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам Кэмерона, он «поддерживает членство Украины в НАТО», однако лично предупредил Владимира Зеленского, что Киеву пока не стоит ожидать приглашения, так как США выступают против.

«Я уверен, что это произойдет, но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», - заявил он.



При этом глава МИД Великобритании отметил, что Лондон в частном порядке уговаривает французские власти не разжигать дальнейшую эскалацию и не отправлять войска на Украину, иначе, по его словам, у российского лидера Владимира Путина «появится новая мишень».

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Также Кэмерон поделился подробностями своей встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой он уговаривал его разрешить республиканцам голосовать за отправку военной помощи Украине. Также, по мнению министра, существует раскол в Республиканской партии США, часть которой «не очень поддерживает Украину». При этом четко определить позицию Трампа по этому вопросу ему не удалось.

В разговоре была затронута и тема Казахстана. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что его казахстанский коллега якобы заявил, что «украинцы умирают за Казахстан, и это им на пользу».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что «в положенное время» Украина станет членом блока. Вместе с тем, подчеркнул он, перед этим следует «полностью завершить конфликт», а «не поставить на паузу». В свою очередь директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что в ближайшее время Киев не получит приглашения в Североатлантический альянс, но для Украины будет выстроен мост к этой цели.