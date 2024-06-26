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«Три причины, почему Путин очень уверен в своем мирном плане»

Недавнее мирное предложение президента РФ Владимира Путина было встречено на Западе волной негодования, рассказал итальянский политолог Алессандро Орсини в своей статье для Il Fatto Quotidiano. Россия потребовала признания своих новых регионов и отказа Украины от планов по членству в НАТО. По словам Орсини, Путин требует многого, так как осознает, что находится в позиции огромной силы. Украинская армия постепенно разваливается, а украинское государство становится всё более слабым и всё более зависимым от иностранной помощи.

Орсини назвал три причины уверенности Путина в своем мирном плане. Во-первых, Украина сейчас еще слабее, чем в феврале 2022 года. В России знают, что украинцы устали и бегут от мобилизации. Во-вторых, армия РФ сейчас еще сильнее, чем в феврале 2022-го, и ее мощь продолжает расти; кроме того, у нее появляется новое мощное оружие. Третья причина: стран, которые хотят поражения НАТО на Украине, много и они сильны. Орсини считает, что Китай не может позволить Западу победить - это ударило бы по геополитическим интересам Пекина.

The American Conservative: США слишком «осоветились»

Старший редактор The American Conservative Хелен Эндрюс считает, что современные США слишком напоминают Советский Союз. Недавно историк Нил Фергюсон сравнил США 2024 года с СССР 1987-го, возмутив некоторых американских экспертов. По мнению Эндрюс, Фергюсон, наоборот, был слишком мягок в своих оценках.

Историк указал среди сходств современной Америки и позднего СССР геронтократию, раздутое правительство, отсутствие доверия к госинститутам, высокий уровень смертности и «причудливую идеологию, в которую никто по-настоящему не верит». Как отмечает Эндрюс, гораздо примечательнее, что шестая часть экономики США приходится на здравоохранение, где «все цифры - сплошная подтасовка». Новаторские исследования в этой сфере «затмеваются огромной армией функционеров, чья чистая ценность для общества отрицательна». По словам Эндрюс, советская экономика процветала десятилетиями, несмотря на присущие ей дисфункции, и в США сейчас происходит то же самое. Автор статьи назвала это «настоящей проблемой позднего СССР: каждый видит приближение катастрофы, но ни у кого нет сил ее остановить».

В партии Сунака поддержали сторонника переговоров с Россией

Активисты тори - партии премьера Британии Риши Сунака - поддержали заявления лидера Reform UK Найджела Фараджа о том, что Запад спровоцировал украинский кризис, пишет The Independent. Один из активистов заявил в закрытой онлайн-группе, что Фарадж «держит руку на пульсе общественного мнения», называя расширение НАТО одной из предпосылок украинского кризиса.

Другой активист написал, что речь идет о «простом лицемерии ЕС, желающего расширить свою империю, в то время как Россия была вынуждена отказаться от своей собственной». Как отмечает The Independent, тори начали соглашаться с Фараджем после того, как опросы показали проигрыш их партии его движению Reform UK. Газета подчеркивает, что Фарадж также призывал к переговорам с Россией.

«Россия никому не подчиняется»: что показал визит Путина в Азию

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что визит президента России Владимира Путина продемонстрировал степень его влияния на союзников - в первую очередь, на Китай. Об этом сообщает ИноTV со ссылкой на интервью Риттера Judging Freedom.

Риттер отметил, что Пекин продолжал соблюдать часть ограничений против Северной Кореи, чтобы не обострять свои отношения с Западом. Однако своим визитом в КНДР Путин показал, что курс определяет именно он. Как подчеркнул Риттер, Россия никому не подчиняется, и Китаю «придется приспосабливаться» к ее стратегическому партнерству с Пхеньяном.

У Трампа придумали, как мотивировать Украину на переговоры

Два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлог и Фред Флейтц - представили ему план прекращения украинского кризиса, сообщает Reuters. По данным агентства, этот план в команде Трампа хотят осуществить, если он одержит победу на выборах президента. По задумке советников, Украине поставят условие, что она получит больше оружия только в том случае, если согласится на мирные переговоры.

По словам Келлога, в то же время США предупредят Москву, что ее отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.Кроме того, Вашингтон пообещает отложить вопрос членства Киева в НАТО на «длительный период». Советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров. По словам Флейтца, эту стратегию уже представили Трампу и он отреагировал положительно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Reuters, что Россия «была и остается открытой для переговоров с учетом реального положения дел на местах».