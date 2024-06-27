НАТО надеется успокоить Зеленского обещанием перед саммитом

Североатлантический альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева "мост в НАТО" успокоит президента Украины Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту организации пройти более гладко, чем в прошлом году. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом "дать Киеву на саммите что-то существенное", не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс. Планируется, что обещание согласовать на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО в Вашингтоне "мост к членству Украины в НАТО <...> удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили четких сроков" вступления в альянс, добавляет газета.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что страны Североатлантического альянса разошлись в том, как именно должна звучать формулировка о вступлении Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По его информации, европейские союзники, включая Великобританию и страны Восточной Европы, настаивают на решительной поддержке вступления Украины в альянс. Однако, не все страны НАТО готовы "зайти так далеко": американские и германские чиновники, указывает телеканал, предложили предоставить Украине лишь "мост" в альянс.

Участники совещания НАТО на высшем уровне, прошедшего в Брюсселе в июне 2021 года, зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток.