Главной ошибкой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало обращение за защитой в посольство Эквадора, а не России. Об этом заявил телеканалу «Звезда» бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт.

52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации, в том числе и о военных преступлениях. Он несколько лет провел в посольстве Эквадора, но в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища. После чего журналист был арестован в Лондоне.

Ассанжу грозила экстрадиция из Британии в США, где он мог быть осужден на 175 лет тюрьмы. Однако 25 июня его освободили из-под ареста. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. По данным СМИ, в обмен Ассанж согласился признать себя виновным по одному из 17 пунктов обвинения, предъявляемых ему в США.

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По мнению Скотта Беннетта, Ассанж совершил серьезную ошибку в начале его уголовного преследования, однако затем смог помочь бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, дав совет, который фактически спас ему жизнь.

«Если бы не Ассанж, Эдвард Сноуден был бы мертв, а не скрывался в России. Ошибкой Ассанжа было обратиться в посольство Эквадора вместо российского посольства. Нельзя доверять ни одной стране, кроме России, когда вы пытаетесь сбежать от тирании Запада», - заявил бывший офицер армии США.



Напомним, что в июле 2013 года Сноуден передал влиятельным американским СМИ материалы о программах слежки западных спецслужб. Публикации в прессе вызвали крупный международный скандал. Экс-сотрудник спецслужб США бежал в Россию, где сначала получил временное убежище, а затем и российское гражданство.