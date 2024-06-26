Пока вы спали: обвинение Китая в адрес США и сделка Ассанжа

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Размер госпошлины за расторжение брака вырастет в восемь раз

Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, пишет РБК.

Так, например, значительным корректировкам подвергнется ряд пошлин, уплачиваемых физическими лицами, а именно: за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 руб. до 5000 руб.

Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

В Госдуме предложили лишать мандатов за несогласованные поездки за рубеж

Депутатов Госдумы и сенаторов будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу. Такой законопроект 25 июня внесли сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев (все единороссы), пишут «Ведомости».

Поправки вносятся в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования.

Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приняла сделку основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа с правительством США, он признан виновным в шпионаже, пишет Газета.ru.

В Федеральном окружном суде США на острове Сайпан проходит судебное заседание по делу Ассанжа. Во время заседания основатель WikiLeaks признал себя виновным по единственному обвинению в публикации военных секретных материалов Соединенных Штатов. Сделка с американской прокуратурой позволит ему вернуться в Австралию, избежав тюремного заключения в США.

Главу «Уральских заводов» подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей

Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин подозревается в мошенничестве на 50 миллионов рублей, пишут РИА Новости.

"По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.



КНР обвинила США в попытках разжечь "пожар войны"

Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню. Об этом на брифинге заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, пишет ТАСС.

"США со злым умыслом из раза в раз поставляют вооружения Тайваню, пытаясь принести пожар войны в Тайваньский пролив", - сказала Чжу Фэнлянь.



Она подчеркнула, что Китай решительно выступает против этого.