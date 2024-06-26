Во время переговоров о прекращении огня в 2022 году западные союзники Киева отказались давать Украине какие-либо твердые обещания поддержки и посоветовали "не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности". Об этом со ссылкой на депутата Давида Арахамию, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщает американский журнал The Time.

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Это стало одной из причин срыва переговорного процесса.

Издание напоминает, что длившиеся шесть недель переговоры в Стамбуле привели к согласованию в общих чертах предварительных контуров соглашения. Украина должна была отказаться от планов вступления в НАТО и обеспечить себе статус "постоянного нейтралитета", в обмен получив гарантии безопасности со стороны России и других стран. Москва была готова пойти на это, но Киев в итоге отказался от почти достигнутых договоренностей.

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The Time отмечает, что в ноябре 2022 года после того, как Украина в военном отношении стала "набирать обороты", союзники "призывали Зеленского возобновить мирные переговоры с позиции силы". В частности, такое мнение высказывал глава объединенного комитета начальников штабов (генштаба) США генерал Марк Милли. Однако президент Украины не пошел на это.

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что делает "конкретное предложение о мире". Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.