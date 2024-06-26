РФ ограничивает вещание западных телеканалов в ответ на санкции

В ответ на рестрикции Евросоюза в отношении российских медиа Москва ввела ограничения для ряда европейских телеканалов и газет. Об этом сообщили в МИД РФ.

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«Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении МИД.



Россия ответила на санкции ЕС против отечественных СМИ

Список состоит из 81 СМИ. Среди них есть немецкий журнал «Der Spiegel», испанская газета «El Mundo», французская газета «Le Monde», общеевропейские издания Agence Europe, Politico.

В МИД отметили, что эти меры принимаются в ответ на политически мотивированные притеснения российских журналистов и запреты на российские СМИ со стороны ЕС. Москва подчеркивает, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на руководстве Евросоюза и его сторонников.

В РФ готовы пересмотреть свои меры, если ЕС отменит ограничения в отношении российских СМИ. Это позволит обеим сторонам пересмотреть ситуацию и вернуться к диалогу.

Как ранее писал 360.ru, в Москве ответили на новый пакет антироссийских санкций. Расширен список европейских персон нон-грата.