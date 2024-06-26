США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа

Адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета Guardian.

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До этого Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) признал Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

Ассанж освобожден из британской тюрьмы

С 2019 года основатель WikiLeaks находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее кандидат в президенты США сделал неожиданное заявление об освобождении Ассанжа.