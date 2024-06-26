В США предупредили о последствиях конфискации активов России

Конфискация российских активов подорвет доверие бизнес-партнеров к США. О подобных последствиях заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр в беседе с РИА Новости.

«Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно, но каким-то образом эти деятели не в состоянии такое продумать», — сказала Сэйр.



В США допустили конфискацию российских активов

По словам политика, принимая такие решения США стреляют себе в ногу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз нарушит международные законы и правила в том случае, если передаст Украине доход от российских активов.