Делегация США сравнивала украинский саммит с навозной кучей

Делегация США, посетившая швейцарский саммит по урегулированию ситуации на Украине, сравнивала мероприятие с навозной кучей, которую следует разгребать. Об этом пишет американский журнал The Time.

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В материале отмечается, что вертолетная площадка в швейцарском Бюргенштоке «находилась рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывал большую кучу навоза». Члены американской делегации сочли это символичным.

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Издание указывает, что «участники жаловались, что мероприятие было похоже не столько на переговоры, сколько на эхо-камеру для существующих союзников Украины». (Эхо-камера — ситуация, при которой обладающие схожими убеждениями участники дискуссии усиливают их благодаря многократному повторению одних и тех же догм и отсутствию критики. — «Газета.Ru»).

В результате Time приходит к выводу, что саммит, на котором Украина планировала заручиться поддержкой стран глобального Юга и в дальнейшем вступить в переговоры с Россией с позиции силы, не оправдал возлагавшихся на него ожиданий.

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров ответил на вопрос о приглашении России на вторую конференцию по Украине.