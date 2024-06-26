Ассанж возместит $520 тыс. за перелет

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетит с острова Сайпан в Канберру на чартерном самолете и после будет обязан возместить австралийскому правительству стоимость рейса. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

© РИА Новости / Алекс Макнотон

Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы. Почему за этим следил весь мир

По ее данным, Ассанж после освобождения должен будет возместить австралийскому правительству стоимость чартерного перелета из Лондона, через Бангкок на Северные Марианские острова, а затем в Канберру. Общая стоимость перелета, как отмечает ABC, составляет 782 тыс. австралийских долларов ($520 тыс.). Для того, чтобы собрать необходимые средства, жена основателя WikiLeaks Стелла начала кампанию по фандрайзингу.

Ранее в рамках сделки с США, обеспечивающей ему свободу, Ассанж признал себя виновным по единственному уголовному обвинению в публикации американских военных секретов. Ожидается, что эта сделка с прокурорами позволит австралийцу вернуться на родину и избежать заключения в американской тюрьме.

С 2019 года австралиец содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда он был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне. Более пяти лет Вашингтон добивался от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить. Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминировали преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.