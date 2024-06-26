Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приняла сделку основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа с правительством США, он признан виновным в шпионаже. Об этом пишет газета The Guardian.

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В Федеральном окружном суде США на острове Сайпан проходит судебное заседание по делу Ассанжа. Во время заседания основатель WikiLeaks признал себя виновным по единственному обвинению в публикации военных секретных материалов Соединенных Штатов. Сделка с американской прокуратурой позволит ему вернуться в Австралию, избежав тюремного заключения в США.

Ассанж освобожден из британской тюрьмы

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее в минюсте США отказались комментировать сделку с Ассанжем.