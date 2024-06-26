Депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер заявил, что разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Берн стороной конфликта. Об этом он написал в своей статье для газеты Blick.

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«Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом», — заявил он.Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине



Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине

Хеер считает, что правительство Швейцарии превратилось в проводника интересов Украины, несмотря на огромный потенциал Берна в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом.

Ранее Die Weltwoche сообщил, что комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии представила законопроект, который разрешает непрямые поставки оружия на Украину. Авторы материала отметили, что законопроект был принят с небольшим перевесом.