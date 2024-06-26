Япония выразила КНДР протест из-за очередного пуска ракеты

Правительство Японии направило КНДР по дипломатическим каналам решительный протест из-за очередного ракетного пуска, осуществленного Пхеньяном. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, в своем протесте Япония особенно подчеркнула, что ракетные пуски КНДР несут угрозу безопасности японского населения.

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По данным береговой охраны Японии, КНДР осуществила запуск по крайней мере одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Сообщается, что ракета пролетела порядка 200 км, максимальная высота ее полета составила 100 км. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Местных рыбаков призывают в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а сообщить в соответствующие службы.