Раскрыты детали сделки Ассанжа с властями США

Власти США по условиям сделки с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем обязались в дальнейшем не предъявлять ему никаких новых обвинений на основании его действий до ее заключения.

Текст соглашения был внесен 25 июня в электронную базу Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах, но стал доступен уже после завершения судебного заседания 26 июня, на котором Ассанж был официально освобожден после признания вины по одному из пунктов обвинения.

"Соединенные Штаты соглашаются не выдвигать каких-либо новых обвинений против ответчика на основании его действий, совершенных до [заключения] этого соглашения о признании вины, если только ответчик не нарушит данное соглашение", - говорится в документе.



Из него также следует, что США не будут требовать с Ассанжа компенсации за "финансовые потери", связанные с "раскрытием ответчиком чувствительной информации, касающейся национальной обороны".

"Перед тем как это соглашение поступит в суд, ответчик должен предпринять все доступные ему действия, чтобы способствовать возвращению Соединенным Штатам или уничтожению любой неопубликованной информации, находящейся в его владении <...> или во владении WikiLeaks, а также любого филиала WikiLeaks", - отмечается в соглашении.



Кроме того, по условиям сделки, Ассанж отказался от права апелляционного обжалования приговора суда.

Ранее судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Мэнглона приговорила Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. Он свободно покинул зал суда. Частичное признание вины основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем стало завершением разбирательства в США по его делу.

Как заявил журналистам после заседания адвокат Ассанжа Барри Поллак, работа WikiLeaks продолжится. Сам Ассанж покинул здание суда, отказавшись от комментариев для прессы. Он уже вылетел на частном самолете в Канберру и прибудет в столицу Австралии около 19:30 по местному времени (12:30 мск).