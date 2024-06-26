Экс-министра Великобритании обвинили в гибели тысяч украинских солдат

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон, убедивший президента Украины Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с РФ весной 2022 года, виновен в гибели тысяч украинских солдат вследствие затягивания конфликта. Об этом заявил лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, как может выглядеть мирная сделка по Украине, политик заявил, что сперва стороны должны начать переговоры.

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"Не стоит отвергать мирную сделку, чем занимался Джонсон, исходя из своих собственных соображений. Как много людей погибли в результате этого, я не знаю. Джонсон будто хочет, чтобы обе стороны на Украине воевали до смерти. Учитывая, что боевые потери достигают до 1 млн человек, мне кажется это необычным", - сказал Фараж, слова которого приводит газета The Times.



Лидер Reform UK допустил, что Украине придется отказаться от части территорий ради прекращения боевых действий.

"Это его (Зеленского - прим. ТАСС) выбор. Никто даже не говорит о мире. Все говорят о том, что "Украина победит". Серьезно? Я достаточно скептически настроен в этом вопросе", - отметил Фараж. По его словам, "на Украине может не остаться молодых мужчин", если Зеленский будет пытаться вернуть все территории, которые украинские власти считают своими.



В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".