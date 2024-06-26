Южная Корея объявила о неудачном пуске ракеты КНДР

Военный Южной Кореи уверены, что КНДР произвела неудачный запуск баллистической ракеты.

«Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом», - сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейских военных.



Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии

В материале сказано, что ракета пролетела 250 километров. Предполагается, что КНДР испытывала сверхзвуковую ракеты, но все закончилось неудачей.

Ранее сообщалось, что США и страны Евросоюза обеспокоены сотрудничеством Пекина и Москвы относительно Северной Кореи. Они предполагают, что это поможет КНДР стать мощной ядерной державой.