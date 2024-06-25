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Хуситы атаковали судно MSC Sarah V с помощью новой баллистической ракеты

Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» атаковали в Аравийском море судно MSC Sarah V с помощью новой баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

Хуситы атаковали судно с помощью новой баллистической ракеты
© globallookpress.com

Он отметил, что контейнеровоз был идентифицирован как принадлежащий Израилю.

«Операция осуществлена при помощи новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения опытных испытаний», — сказал Сариа.

Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта «Ансар Аллах» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам.