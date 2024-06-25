Хуситы атаковали судно с помощью новой баллистической ракеты

Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» атаковали в Аравийском море судно MSC Sarah V с помощью новой баллистической ракеты. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

Он отметил, что контейнеровоз был идентифицирован как принадлежащий Израилю.

«Операция осуществлена при помощи новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения опытных испытаний», — сказал Сариа.



Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта «Ансар Аллах» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам.