Администрация Соединенных Штатов считает, что кенийские власти должны проявлять сдержанность в связи с акциями протеста в стране. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы призываем [власти Кении] к сдержанности, чтобы восстановить порядок и обеспечить пространство для диалога", - отметил дипломат.



По его словам, вашингтонская администрация "осуждает насилие во время протестов в Найроби и других районах Кении".

В Кении ввели режим ЧП и подключили армию для подавления протестов

Протесты против введения дополнительных налогов начались в африканской стране 18 июня и распространились на всю страну. Митинги проходят в столице страны, Найроби, и в других крупных городах. Их участники заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни.