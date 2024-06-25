В индийском метро заметили человека в скафандре «Роскосмоса»

В метро Нью-Дели заметили человека в скафандре российского «Роскосмоса». Ролик появился в Instagram*.

Автором видео стал пользователь с ником ghantaa. В ролике видно, как мужчина в скафандре «Роскосмоса» едет в метро. Другие пассажиры смотрят на него с удивлением. Перед прибытием состава на станцию он снимает гермошлем и выходит из вагона.

«Скоро это станет новой нормой», — подписал ролик его автор.



Видео собрало более трех миллионов просмотров. В комментариях многие задались вопросом, как мужчине не жарко находится в скафандре летом.

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