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Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора, который инициировала американская сторона, обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подробности раскрыли в пресс-службе Минобороны.

Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и МО РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МО РФ сообщило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр

«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
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