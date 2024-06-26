Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и МО РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора, который инициировала американская сторона, обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подробности раскрыли в пресс-службе Минобороны.

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МО РФ сообщило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр