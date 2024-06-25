МИД Австрии вызовет поверенного в делах РФ из-за ограничений СМИ

МИД Австрии вызовет поверенного в делах России в Вене из-за заявления Москвы об ограничении доступа к европейским СМИ. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X.

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В МИД Австрии заявили, что «решительно осуждают решение РФ об ограничения доступа к 81 европейскому СМИ, включая австрийские».

«Это еще один шаг по подавлению свободы СМИ и доступа к информации. Чтобы недвусмысленно заявить об этом, мы вызовем временного поверенного в делах России», — говорится в тексте.



Ранее РФ в качестве ответной меры приняла решение ограничить доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза. В списке оказалось 81 издание, в том числе австрийские. До этого Совет ЕС запретил на своей территории «любую вещательную активность» трем российским СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета»).