В Кении ввели режим ЧП и подключили армию для подавления протестов

Министр обороны Кении Аден Дуале опубликовал указ, вводящий режим чрезвычайного положения на фоне протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kenya Gazette.

Помимо этого Дуале также добавил, что для подавления протестов была подключена кенийская армия. По его словам, вооруженные силы (ВС) Кении должны будут оказать поддержку полиции

«ВС Кении 25 июня 2024 года мобилизованы для поддержки национальной полиции в ответ на чрезвычайное положение, вызванное протестами, происходящими в различных частях Кенийской Республики, и вылившимися в разрушение и повреждение критической инфраструктуры», — написал он в социальной сети X.



О подключении военных к подавлению протестов также заявил президент Кении Уильям Руто. В своем обращении к нации он распорядился направить на подавление беспорядков армию страны, так как антиправительственные протесты переросли «в хулиганство».

«Военные будут направлены на защиту вашей собственности и вашего спокойствия, чтобы граждане Кении могли лечь спать, не переживая за свою собственность», — заявил он.



При этом Руто подчеркнул, что готов на переговоры с протестующими, однако согласен сделать это только на основе конституционного механизма.

«Как я уже заявил в воскресенье, я готов вступить в диалог с протестующими, но он должен быть основан на конституционных механизмах», — подчеркнул президент.



Новая волна протестов в Кении поднялась на фоне планов властей страны по повышению налогов на часть товаров — хлеба, сахара, мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также появление нового налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Позже стало известно, что кенийских депутатов тайно эвакуировали из парламента по тоннелям во время протестов.