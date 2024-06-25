Информация о том, что сербское оружие попадает на Украину — давно не новость, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. По его словам, к этому привела политика президента республики Александра Вучича.

Наши добровольцы в российской армии давно указывали на то, что сербские снаряды находятся в распоряжении Украины. Сербские патриоты, включая меня, 12 лет пишут, что Вучич ведет предательскую политику по отношению к Сербии, что он сдает интересы сербов в Республике Сербской и в Черногории, расформировал то, что осталось от сербского государства в Косово и Метохии. По сути он ведет натовскую политику, — пояснил политолог.



По словам эксперта, важно, чтобы происходящее правильно воспринималось российской стороной. Он призвал не возлагать вину за действия правительства Сербии на ее народ.

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Вучич несколько раз проигрывал вариант разрыва отношений с РФ. Единственное, что его сдерживало — то, что сербский народ пророссийски ориентирован. В то же время нашу пророссийскую и патриотическую оппозицию душат, а любой протест называют «майданом». Я надеюсь, что в России поймут, что есть огромная разница между народом и властями. Сербы — единственные, кто с самого начала поддерживал СВО. Списывать действия правительства на народ — это страшно, — подчеркнул собеседник.



Ранее Financial Times рассказала, что Киев мог через третьи страны получить сербское оружие на сумму около €800 млн. Эти данные подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что поставки товаров военного назначения идут через зарубежные государства, а названная сумма — это заработок «за два или три года».