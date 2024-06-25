Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, рассказал колумнисту журнала Time Саймону Шустеру, что Украина ставит в конфликте амбициозную цель: увидеть горящий Кремль.

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Журналист рассказал о попытках мирного разрешения конфликта на Украине, предпринятых в 2022-2024 годах.

По его словам, как Запад, так и Россия неоднократно пытались сесть за стол переговоров, но по различным причинам старания сторон не увенчались успехом. В частности, на фоне нежелания Киева идти на какие-либо уступки и амбициозных целей его лидеров.

По словам Шустера, он зашел в офис к Ермаку после того, как чиновник отпраздновал 51-й день рождения. Он добавил, что в кабинете висела связка воздушных шаров, а на столе стоял керамический череп с изображенным на нем горящим Кремлем.

«Это цель», — заметил Ермак, указывая на череп.



Обозреватель отметил, что бездетный холостяк Ермак родился и вырос в Киеве. Его отец Борис работал советским дипломатом в Кабуле в 1980-е годы, когда Советский Союз вел войну в Афганистане.

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После распада Союза Ермак работал юристом, сосредоточился на правах интеллектуальной собственности и законодательстве о развлечениях. В 2010 году он подружился с Зеленским.

Параллельно Ермак также пробовал себя в кинобизнесе, заработав репутацию продюсера в паре угрюмых гангстерских фильмов. Возможно, из-за этого опыта, предположил Шустер, в беседах он часто цитирует киногероев, «изображает себя и [Зеленского] хорошими парнями в какой-нибудь голливудской постановке».