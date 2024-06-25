ХАМАС назвал условие для освобождения из плена двух россиян

ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с гражданством России, заявил замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого нужно достичь прекращения огня в секторе Газа.

Мы сказали, что, как только будет решение об этом, двое россиян будут первыми освобождены. Ждем, когда боевые действия на земле успокоятся и будет возможность забрать этих людей и освободить, — сказал Марзук.



Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов также заявил, что руководство ХАМАС пообещало освободить россиян, находящихся в заложниках на территории сектора Газа. Он отметил, что участники движения пойдут на этот шаг, если будет прекращен огонь в анклаве.

В начале июня в Сети появились кадры встречи россиянина Андрея Козлова, освобожденного из плена ХАМАС, с его семьей в медицинском центр «Шиба» в Тель-Хашомере. Петербуржец был заложником восемь месяцев. Для встречи с ним в Израиль прилетели его родители, брат и девушка. Андрей Козлов, увидев их, не смог сдержать слез.

27-летний россиянин переехал в Израиль в 2022 году по программе репатриации. Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года он был охранником на музыкальном фестивале Nature Party в кибуце Реим, неподалеку от границы с сектором Газа. Козлов и еще трое заложников были освобождены в результате успешной спецоперации армии Израиля.