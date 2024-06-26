В момент, когда мирный саммит Украины в Швейцарии завершился, стало ясно, что, возможно, главным его достижением стало обещание Киева о связи с Москвой. Россию пообещали пригласить на следующий саммит, который планируют организовать в Саудовской Аравии до конца 2024 года, об этом сообщает Time.

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«Теперь никаких пауз. Мы сделали первый ощутимый шаг к миру», — цитирует издание президента Украины Владимира Зеленского, такое заявление он сделал по возвращении в Киев.



Также в статье отмечается, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сразу после саммита начал подготовку к важному испытанию — «встрече с русскими лицом к лицу».

Запад предупредили о поворотном моменте в конфликте на Украине

Ранее сообщалось, что делегация из США сравнила саммит в Швейцарии с кучей навоза. Американские участники конференции по прилете заметили, что вертолетная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает кучу навоза, и сочли ситуацию символичной. «Здесь много дерьма, которое нужно разгребать», — сказал один из них.

До этого Андрей Ермак дал интервью Time, в котором заявил, что целью Украины в конфликте с Россией является изображение горящего Кремля.