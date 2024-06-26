Мэр Парижа обвинила Макрона в «испорченном празднике»

Мэр Парижа Анн Идальго обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр, решив провести досрочные выборы. Об этом она заявила в интервью изданию Ouest France.

«Эммануэль Макрон рискует, спровоцировав проведение выборов за такой короткий срок перед Олимпиадой. Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник. Игры — это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?» — сказала она.



9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

19 июня французский лидер заявил, что страна погрузилась бы в хаос, если бы он не объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.